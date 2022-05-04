«كل سنة وحضرتك طيب ياريس».. حكيم ينشر صورة تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الفنان حكيم رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



ونشر حكيم صورة تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلق قائلا "مين صاحي دلوقتي علشان يقول للمصريين كل سنه وانتوا طيبين، تشرفت وسعدت بوجودي مع الأب والرئيس عبدالفتاح السيسي فى احتفالية عيد الفطر الرائعة التي ضمت أسر الشهداء وأصحاب الهمم وكافة فئات المجتمع.



واختتم حكيم قائلا: "كل سنه وحضرتك طيب ياريس وعيد سعيد على كل المصريين".



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة ومجموعة من نجوم الفن والرياضة والإعلاميين أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

احتفالية عيد الفطر

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد من الأطفال لدى وصوله مركز المنارة والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره، وأكد على سعادته بالتواجد في الاحتفالية، مهنئا المصريين بـ عيد الفطر المبارك.

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