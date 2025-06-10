محمد عبده والمايسترو هاني فرحات نجوم حفلات عيد الأضحى

خلال 48 ساعة فقط ومع الساعات الأولي من مساء رابع أيام عيد الأضحي المبارك جمعت ليلة جديدة من ليالي العمر الموسيقية فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الخبر بمناسبة تدشين أرينا الظهران أكسبو لتمتلئ المنطقة الشرقية بأكملها بالنغمات والألحان الشجية ويعيش جمهور الحفل ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة الغنائية.

وبعد نجاحهما المشترك في ثاني أيام العيد علي مسرح كوكا كولا أرينا دبي التي عاش الجمهور الإماراتي معهما أجواء العيد وبهجته بالغناء الطربي والموسيقي الشرقية الأصيلة عاش أيضا عشاق صوت فنان العرب محمد عبده ونغمات الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات الساحرة بمدينة الخبر ساعات من النشوة والسلطنة في ختام ولا أروع لأيام العيد السعيد.

ودخل الثنائي فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات موسوعة الأرقام القياسية من أوسع أبوابها بإحيائهما لحفلين خلال 48 ساعة فقط بدولتين مختلفتين وهو مايكشف مدي التفاهم والكيمياء الفنية التي تربطهما.

المايسترو هاني فرحات أكد أن الحفلات التي يرافق فيها فنان العرب يعتبرها من المحطات التي يعتز ويفتخر بها في مشواره لأنه يرافق خلالها أسطورة فنية عربية تجاوزت الحدود والزمن بالروائع الغنائية التي قدمها طوال مشواره الفني الكبير .

وأشار إلي أنهما في حفل دبي تركا مساحة للجمهور لإختيار الأغنيات التي يريد الإستماع إليها في تجربة فريدة علي الحفلات الغنائية في محاولة لإشباعه موسيقيا من نهر ألحان وأغنيات فنان العرب.

وأكد أنهما يعشقان التحدي لذلك وافقا علي تقديم حفلا أخر بعد ساعات قليلة من حفل دبي بالمملكة العربية السعودية ليحققا أيضا، نجاحا يضيف رصيدا جديدا إلي نجاحاتهما الفنية المشتركة ويحطمان معه الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي المبارك في العام 2025.