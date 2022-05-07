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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتفقد فرع النادى بشيراتون ويطالب بسرعة الانتهاء من اللمسات النهائية

وزير الشباب
وزير الشباب

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم السبت،  فرع نادي النادي بشيراتون لرصد معدل الإنجاز على مستوى الأعمال الإنشائية التى يشهدها النادى، فى ضوء حرصه على متابعة أعمال التطوير بالمنشآت الشبابية والرياضية على أرض الواقع وذلك برفقة مجلس  أمناء النادى برئاسة الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي بالوزارة.

تجول الوزير داخل المكونات الإنشائية بفرع نادى النادى بشيراتون التى تضم مبنى إدارى مزود بصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أولمبي، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحال تجارية.

جدد الدكتور أشرف صبحى تأكيده على  أن سلسلة فروع نادي النادي تعتبر إضافة كبيرة للبنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر ، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تطوراً ملحوظاً وقيمة تنافسية ستحققها فروع نادي النادي، بالسادس من اكتوبر، وشيراتون، والعاصمة الإدارية.

وطالب الوزير بالانتهاء من كافة اللمسات النهائية بالمنشآت الشبابية والرياضية داخل فرع نادى النادى تمهيداً للافتتاح الفترة المقبلة ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على سرعة الانتهاء من كافة المرافق والمنشآت لاسيما المتعلقة بتقديم خدمات للجمهور.

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أشرف صبحي عبد الفتاح السيسي وزير الشباب والرياضة

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