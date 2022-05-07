علبة صاج فى الفريزر.. أسهل طريقة لتخزين الكعك بعد العيد

قالت الشيف دينا منصور ، إن عيد الفطر هذا العام شهد ظهور أنواع مختلفة من كعك العيد الملون شبيه بألوان بيض شم النسيم عن طريق الاستعانة بالشيكولاتة الداكنة .

وأضافت " منصور " خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن كعك اللوتس ، والريد فيلفت نالا إقبال عدد كبير من المواطنين ، منوهة بأن الكعك الملون يكون عن طريقة خلط ألوان الطعام العادية مع العجينة أو السكر .



وتابعت أن الكعك الملون تواجد فى المحلات فى عيد الفطر بالاضافة لقيام عدد من السيدات بصنعه يدويا فى المنزل فى عيد الفطر ، لافتة إلى أن طريقة تخزين كعك العيد يكون فى علب صاج محكمة الغلق فى الثلاجة أو المبرد " الفريزر" وتتيح هذه الطريقة تخزين الكعك لمدة شهور .

