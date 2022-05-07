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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علبة صاج فى الفريزر.. أسهل طريقة لتخزين الكعك بعد العيد

كعك العيد
كعك العيد

قالت الشيف دينا منصور ، إن عيد الفطر هذا العام شهد ظهور أنواع مختلفة من كعك العيد الملون شبيه بألوان بيض شم النسيم عن طريق الاستعانة بالشيكولاتة الداكنة .

وأضافت " منصور " خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc  ،  أن كعك اللوتس ، والريد فيلفت نالا إقبال عدد كبير من المواطنين ، منوهة  بأن الكعك الملون يكون عن طريقة خلط ألوان الطعام العادية مع العجينة أو السكر .


وتابعت أن الكعك الملون تواجد فى المحلات فى عيد الفطر بالاضافة لقيام  عدد من السيدات بصنعه يدويا فى المنزل فى عيد الفطر ، لافتة إلى أن طريقة تخزين كعك العيد يكون فى علب صاج محكمة الغلق فى الثلاجة  أو المبرد " الفريزر" وتتيح هذه الطريقة تخزين الكعك لمدة شهور . 
 

طريقة عمل كعك العيد السفيرة عزيزة احكام المحلات الشيكولاته

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