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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وجبة الموت .. أخصائى : غش الحواوشى بمادة أحمر أكسيد تسبب فشل كلوى

حواوشى مصنوع من مادة
حواوشى مصنوع من مادة أحمر اكسيد

قال الدكتور مروان سالم اخصائى التغذية العلاجية ، إنه بعد تداول فيديو على منصات التواصل الإجتماعى أظهر رغيف حواوشى مصنوع من كراتين البيض  صدم الجميع  منوها أن طريقة الغش هى مادة الدشت  من مخلفات الورق والتى يعاد تدويرها بوضع بعض المواد الكيميائية والألياف إليها.


وأضاف  “ سالم “ ، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن طرق غش الحواوشى جاءت عن طريق وضع المياه فى كارتونة البيض وتشكيل عجينة منها  وكأنها لحوم حمراء باستخدام  مادة ” أحمر أكسيد” والذى يستخدم فى السيراميك ، الطوب السداسى الشكل والذى يعطى اللون الأحمر كنوع من غش اللحوم .


وتابع أخصائى التغذية  ، أن طريقة غش الحواوشى بكارتونة البيض تكون عن طريق وضع البصل ، البهارات ، أحمر أوكسيد والذى يكون عديم الرائحة دون وضع أى لحوم منوها أن فى حالة تناول هذه الأكلة لا يشعر الفرد بأى التهابات فى المعدة ولكن على المدى الطويل تسبب الفشل الكلوى  ، عدوى فى المسالك البولية ، تصلب فى الشرايين واصفا اياها  ب “ وجبة الموت ”. 

مروان سالم الفشل الكلوي اللون الاحمر الألياف التغذية العلاجية مخلفات

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