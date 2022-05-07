حماة الوطن مستنكرا الهجوم الغادر: إنجازات الدولة تؤرق الإرهاب والجماعات المتطرفة

استنكر حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، الحادث الإرهابي الغادر الذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود من رجال قواتنا المسلحة البواسل، أثناء تصديهم للهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة.

وأكد الحزب فى بيان صحفى، على أن مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا وراء قيادته السياسية الواعية، أمام هذا الإرهاب الخسيس والقضاء عليه.

وشدد على أن الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية تؤرق الإرهاب والجماعات المتطرفة، وأن مصر تسير نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة لن يعرقلها أحد.

وتابع: رحم الله شهداءنا الذين توفوا أثناء أداء الواجب الوطني اليوم، وحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم شعبنا الصبر والسلوان، وأن يديم على بلادنا السلامة والأمان.