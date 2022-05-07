عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطايا وسقطات الإخوان في عام

طوفان من الفوضى .. كيف أطاحت الجماعة الإرهابية بعلاقات مصر الخارجية

الرئيس المعزول محمد
الرئيس المعزول محمد مرسي

«البلد بلدنا والمكان بتاعنا» مبدأ تعاملت به جماعة الإخوان الإرهابية عندما سيطرت على حكم البلاد بعد فوز الرئيس المعزول محمد مرسي بمنصب رئاسة الجمهورية بعد ثورة 25 يناير، حيث تفرغت جماعة الاخوان للسيطرة على مقاليد الحكم، مرتكبين جرائم كثيرة في حق الوطن والمواطن إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكمهم وأظهرتهم على حقيقتهم.

سنة واحدة قضتها جماعة الإخوان الإرهابية في حكم مصر، ارتكبوا خلالها أخطاء وجرائم كادت تودي بالدولة المصرية، وعلاقاتها وسياساتها الخارجية، محاولين إغراق المنطقة العربية بالكامل في طوفان الفوضى والإرهاب.

حسام الخولي: الإخوان لم تكن تؤمن بمفهوم الوطن ومحاولاتها للسيطرة على الدولة فشلت

5 اغتيالات نفذتها الإخوان..تاريخ مكتوب بالدم وجرائمها لا تغتفر| حتى لا ننسى

العلاقات الخارجية المصرية في حكم الإخوان

 القضية الفلسطينية 

كانت فكرة القضية الفلسطينية التي تشغل الوطن العربي، مجرد فكرة لتصفية القضية وتفريغها من محتواها، متنكرين تحت شعار « على القدس رايحين شهداء بالملايين»، فكان مجرد شعار تردده السنتهم، ولا يشعر به قلوبهم.

كانت خطابات الرئيس المعزول محمد مرسي، لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، جميعها تبدأ بجملة الصديق العزيز العظيم، وتختتم بـ صديقكم الوفي محمد مرسي، بينما كانت جماعة الإخوان تعرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إقامة دولة فلسطينية مؤقتة تقع على حدودها في أراضي سيناء مقابل تصفية قضية القدس وعودة اللاجئين، لكنه رفض هذا العرض.

لبيك يا سوريا 

كانت الجماعة الإرهابية لا تُعير سوريا أي اعتبارات دبلوماسية لمبادئ الحل السياسي ولا اعتبارات تاريخية لدمشق التي كانت في ظل الوحدة يومًا إقليمنا الشمالي تحت لواء الجمهورية العربية المتحدة.

بينما كان الرئيس المعزول محمد مرسي محاطًا بكوادر جماعة الإخوان الإرهابية في ستاد القاهرة، أطلق جملته «لبيك ياسوريا» وسط تكبيرات الآلاف من عناصر الجماعة المتطرفة، إلا أنها كانت مجرد عبارة هوجاء لا تحرك ساكنًا في القضية السورية، بقدر ما كانت تشد من أزر المعارضة المسلحة التي كانت تتبناها الإدارة الأمريكية آنذاك والجماعات الإرهابية لتوسيع رقعتها ونفوذها على أشلاء الأرض السورية.

الرئيس المعزول محمد مرسي

قطع العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج 

على الرغم من كون الأمن القومي المصري ينبع مع أمن دول الخليج العربي، إلا أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ضربوا بها عرض الحائط، وقاموا بقطع العلاقات الاستراتيجية مع سائر دول الخليج العربي والارتماء في أحضان قطر.

في حين تنظر دول الخليج العربي إلى مصر نظرة الشقيقة الكبرى، وأم الدنيا، تسببت أفعال جماعة الإخوان الإرهابية في إحداث توتر في العلاقات بين مصر ودول الخليج، خاصة بعد التقارب الذي أحدثته الجماعة مع إيران، هددت به الأمن القومي لدول الخليج العربية.

الإطاحة بحكم الإخوان في 30 يونيو 

كانت زيارة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد، لمصر خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ولقاءه بقيادات جماعة الإخوان ودعوته لتوثيق العلاقات مع مصر، بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير بين الإخوان والسلفيين، الذين يرفضون التطبيع مع إيران.

انطلقت ثورة 30 يونيو للإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد مرور عام من غض النظر عن تصرفاتهم التي كادت تودي بالدولة المصرية والخليج العربي، حيث حاولت الثورة الدفع بمصر مرة أخرى للأمام، وتدوير عجلة التنمية.

جماعة الإخوان الإرهابية محمد مرسي ثورة 25 يناير القضية الفلسطينية حكم الإخوان سوريا دول الخليج 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاط ضابط و ١٠ جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

ترشيحاتنا

طوفان من الفوضى .. كيف أطاحت الجماعة الإرهابية بعلاقات مصر الخارجية

بعد الزيادات الأخيرة.. أرخص 5 سيارات سيدان 2022 في مصر

تحذير لأصحاب هواتف أندرويد.. ثبِّت تحديث مايو لمعالجة 36 ثغرة أمنية خطيرة

فلسطين تدين الهجوم الإرهابي غرب سيناء وتؤكد تضامنها مع مصر

الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي على نقطة رفع المياه بسيناء وينعى شهداء الوطن

تحت ستار الزواج العرفي.. السجن 3 سنوات لربة منزل وآخر استغلا الأطفال جنسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

حاول قطع شرايين يده.. الجانب المظلم في حياة الراحل أحمد زكي| فيديوجراف

بتاعة المزاريطة.. شاهد| بوسي شلبي تضرب ميرهان حسين وتتوعد رحمة أحمد

لذاكرة حديدية .. مكسرات وأكلات تدعم صحة المخ

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ