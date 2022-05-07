الطائفة الإنجيلية ناعية الشهداء: مصر صلبة شامخة في مواجهة الإرهاب

تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر ، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداءنا الأبطال من القوات المسلحة المصرية، والذين تصدوا بكل بسالة للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء.



وقال رئيس الإنجيلية : "إن مصر صلبة شامخة في مواجهة الإرهاب والشر، ولن تنال من مصر وشعبها أي محاولات من أعداء الإنسانية والحياة. نصلي إلى الله أن يمنح العزاء لأهل الشهداء وجميع المصريين، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، ونصلي من أجل الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام".

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "نقف صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، ومواجهة التحديات، والتقدم والنهوض بمصرنا الغالية".