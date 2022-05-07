الأحزاب تدين الحادث الإرهابى بـ شرق القناة.. ويؤكدون: مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا وراء قيادته السياسية الواعية

التجمع ينعي شهداء القوات المسلحة ويؤكد دعمه لجهود اقتلاع جذور الإرهاب

المصريين الأحرار ناعيًا الشهداء : سنواصل طريق اقتلاع الإرهاب

المؤتمر: قوى الإرهاب تزداد حقدا على الدولة كلما عم الاستقرار والأمن والنمو

حماة الوطن مستنكرا الهجوم الغادر: إنجازات الدولة تؤرق الإرهاب والجماعات المتطرفة





أدانت الأحزاب نبأ استشهاد ضابط و10 جنود من أبناء القوات المسلحة جراء الهجوم الإرهابي بمنطقة شرق القناة ، وأكدوا أن مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا وراء قيادته السياسية الواعية، أمام هذا الإرهاب الخسيس والقضاء عليه.



فى البداية أعلن حزب التجمع أنه تلقى بخالص الحزن والأسى نبأ استشهاد ضابط و10 جنود من أبناء القوات المسلحة جراء الهجوم الإرهابي بمنطقة شرق القناة ، وإذ ينعي التجمع شهداء الوطن ، و يرجو تمام الشفاء للمصابين.

وأكد الحزب فى بيان صحفى له دعمه المستمر للقوات المسلحة و جهاز الشرطة وكافة الأجهزة المعنية في الدولة في التصدي لكافة التنظيمات الإرهابية بكل السبل و اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لاقتلاع جذور الإرهاب.

ونعى حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، ابطال القوات المسلحة المصرية الباسلة الذين استشهدوا أثناء التصدي وإحباط هجوم إرهابي خسيس استهدف احد نقاط رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن مصر عبر التاريخ والعصور حائط الصد والصخرة الصلده التى تبدد تحت اقدامها المؤامرات، ويسطر رجالها وابطالها تاريخ من الجسارة في حفظ أمنها واستقرارها، مع استمرار خطوات الدولة الجادة لاقتلاع الإرهاب الغاشم .

وأضاف، أن مصر قيادة ومؤسسات وشعبًا يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم اجمع، فإن نقطة ارتكاز الشرق وقلب افريقيا، وصمام أمان المنطقة وجوارها تقدم نموذج وتضرب اروع الأمثال في التضحية والبذل لحفظ أمن وامان الشعب والأرض الطيبة.

وتقدم المصريين الأحرار بخالص التعزية لعموم الشعب المصرى وانفسنا والقيادة السياسية ورجال المؤسسة العسكرية في استشهاد أبناء الوطن من رجال مصر الأبطال جراء الحادث الإرهابي الغاشم ، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجازيهم عن الشهادة فداء الوطن ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد الحزب رئيسًا وقيادات واعضاء مساندة ودعم القيادة السياسية و المؤسسات المعنية بجمهورية مصر العربية في كافة الجهود المضنية للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرضنا الطاهرة.

ووصف حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم عند نقطة رفع مياه غرب سيناء، واستشهد فيها ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد، أنه عمل خسيس وجبان ويؤكد أن قوي الإرهاب والشر مازالت تتربص بمصر.

وأضاف فى بيان صحفى، أن هذه القوى تزداد حقدا على الدولة المصرية كلما عم الإستقرار والأمن والأمان والنمو الإقتصادي لمصر الغالية، مشيدا ببسالة رجال القوات المسلحة الذين أحبطوا هذا الحادث الإرهابي.

وجدد حزب المؤتمر دعمه وثقته الكاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي قواتنا المسلحة وقيادتها وجميع أفرادها.

وتقدم حزب المؤتمر بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وقواتنا المسلحة المصرية وأسر الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمن استقرار وأمان الشعب المصري، كما نتمنى أن ينعم الله بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث الإجرامي.

واستنكر حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، الحادث الإرهابي الغادر الذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود من رجال قواتنا المسلحة البواسل، أثناء تصديهم للهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة.

وأكد الحزب فى بيان صحفى، على أن مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا وراء قيادته السياسية الواعية، أمام هذا الإرهاب الخسيس والقضاء عليه.

وشدد على أن الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية تؤرق الإرهاب والجماعات المتطرفة، وأن مصر تسير نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة لن يعرقلها أحد.

وتابع: رحم الله شهداءنا الذين توفوا أثناء أداء الواجب الوطني اليوم، وحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم شعبنا الصبر والسلوان، وأن يديم على بلادنا السلامة والأمان.

وذكر المتحدث العسكري منذ قليل، أنه قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن إستشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وأكدت القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .