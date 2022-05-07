الأعلى للإعلام ينعى شهداء سيناء..ويؤكد: ندعم القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب

قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، العزاء لمصر كلها وأهالى الشهداء من ابناء القوات المسلحة الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الذي نفذته بعض العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

ودعا المجلس، الله أن يرحم شهداء الوطن وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يعجل بالشفاء لجميع المصابين.

وأضاف المجلس، أن هذا الحادث الإرهابي الذي جاء في أيام مباركة، بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، لن يثني مؤسسات الدولة وأجهزتها عن أداء واجبها، كما أنه لن يرهب الشعب المصري، بل يزيده إصرارًا على استكمال البناء والنهضة التي تشهدها مصر تحت قيادة حكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن تلك الأعمال الإرهابية تأتي بسبب شعور الجماعات الإرهابية بأن مصر تنهض وتتقدم في جميع المجالات.

وأشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجهود القوات المسلحة وتضحياتها البطولية في سيناء، والتي تأتي استكمالًا لجهود مصر في مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات

وأكد المجلس دعمه الكامل وثقته الكبيرة في القوات المسلحة في جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره