سمير راغب: الإرهاب يستهدف التنمية خاصة المتعلقة بأهالى سيناء

نعى العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، شهداء القوات المسلحة.

وأكد راغب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة “الأولى”، أن كافة قيادات الجماعات الإرهابية على مستوى العالم أعضاء منبثقين عن جماعة الأخوان الأرهابية.

أهالى سيناء

وأوضح سمير راغب، أن استهداف إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء، يكشف أن الجماعات الإرهابية تستهدف التنمية خاصة المتعلقة بأهالى سيناء، معقبا:" أهالى سيناء طردوا الإرهابية من مناطقهم"

وأكد سمير راغب، أن جماعة الإخوان الأرهابية، متورطة فى كافة العمليات الأرهابية التى تحدث فى مصر، أما بالحضانة أو التمويل أو المباركة