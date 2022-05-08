المصري الديمقراطي: المعركة ضد الإرهاب مستمرة

نعى فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، شهداء القوات المسلحة.

وأكد "زهران" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة “الاولى” إن المعركة ضد الإرهاب مستمرة و القضاء عليه من جذوره يحتاج تضافر جهود الجميع

وتابع: أنه إذا لم نتمكن من بناء هذه المواجهة الشاملة سوف يظل الخطر قائم وسوف يظل الإرهاب يطل برأسه من خلال العمليات الإرهابية.

المتحدث العسكرى

واعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن المحاولة الإرهابية أسفرت عن إستشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.