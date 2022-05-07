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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: العملية الإرهابية في سيناء استهدفت التخريب .. فيديو

كرم جبر
كرم جبر

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن مصر بأكملها تقدم العزاء للقوات المسلحة ولأهالي الشهداء وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وأضاف "جبر" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن كل رصاصة تنطلق من سلاح الإرهابيين الجبناء يكون خلفها فتوى دينية قاتلة من أحد المحرضين.

وتابع رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن علي الدولة أن تتكاتف وأن تصطف في اقتلاع هذه الأفكار التي تلوث العقول وأيضا تؤدي إلى سفك الدماء.

وأوضح كرم جبر أن سيناء في طريقها ليتم الإعلان أنها خالية من الإرهاب، و يتم الإعلان عنها وقت ما يتم القضاء على هذه الجماعات الإرهابية المضللة.

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية استهدفت اليوم محطة رفع مياة تخدم كافة المواطنين ومصالحهم، متابعا أن هؤلاء الجماعات تعمل على التخريب وسفك الدماء.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محطة رفع مياه كرم جبر للقوات المسلحة الارهابيين

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