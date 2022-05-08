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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: فحص مليون و454 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص مليون 454 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة جهود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، كالتالي:-

المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود.

 صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

 خدمات المبادرة يتم تقديمها بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

إحالة الحالات التي تحتاج لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للتعامل مع فيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري.

163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات التي تعاني من ارتفاع مستوى السكر بالدم أو التي لديها عوامل خطورة أخرى، لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

 المبادرة يشارك بها أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري.

ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات.

تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ2 ظهرًا.

 إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها.

يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة»، أو من خلال تطبيق «صحة مصر»، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن "15335".

 

 

 

 

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