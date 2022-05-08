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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرًا عن مشروع مستشفى ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن مشروع مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة، والذي يعتبر من أكبر المستشفيات في علاج الأمراض السارية وغير السارية وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير مستشفيات جامعة القاهرة واستكمالًا للأعمال المتبقية بالمشروع بعد موافقة مجلس الجامعة في جلسته خلال شهر أبريل على تنفيذ المرحلة الثانية من المستشفى.

واستعرض التقرير الجولة التفقدية التي أجرتها الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، للوقوف على الوضع الحالي لمستشفى ثابت ثابت وما تم إنجازه بالمرحلة الأولى للمشروع والأعمال المتبقية، ورافقها خلال الجولة المهندس أحمد يوسف ترك أمين عام جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد المغربي المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وممثلين عن الشركة المصرية المنفذة للمشروع، وممثلي الإدارة الهندسية بالمستشفيات.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الخطوات الخاصة بتوفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل المستشفى، ومتابعة التجهيزات الطبية مع هيئة الشراء الموحد، واستكمال كافة الأعمال، كما ستقوم إدارة مستشفيات جامعة القاهرة بتذليل العقبات لضمان تشغيل المستشفى فى أقرب وقت ممكن وبدعم كامل من إدارة جامعة القاهرة.

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وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن استراتيجية الجامعة في تطوير مستشفيات قصر العيني هي الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية والإسراع في استكمال مستشفى ثابت ثابت حتى يكون ملاذًا للمرضى من محافظة الجيزة.

وقالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إنه تم الانتهاء تقريبًا من المرحلة الأولى من تشطيبات المستشفى، ويجرى حاليًا البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية، مشيرة إلى أن الدكتور محمد الخشت وجه بالإسراع في إنهاء كافة الأعمال في أقرب وقت ليضيف إلى ذلك خدمة للمترددين على المزارات السياحية بمحافظة الجيزة.

وأكد الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، بأن مشروع مستشفى ثابت ثابت يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الجامعة، لافتًا إلى أن المستشفى ملتزم أثناء الإنشاء بأكواد الجودة الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأن المستشفى سيتميز بوجود جناح لعزل المرضى كما سيكون بها وحدة كبيرة للغسيل الكلوي وغرف عمليات جراحية وغرف إقامة للمرضى بالإضافة لبنك الدم والمعمل والعيادات الخارجية.

جدير بالذكر أن مستشفى ثابت ثابت، يضم 4 مبانى متصلة ببعضها بعدد (242) سريرا تضم أسرة إقامة وطوارئ وغسيل كلوي ورعاية وعزل، وغرف كشف، وغرف أشعة (X-Ray ،CT ،MRi)، وغرف عمليات جراحية، وغرف إفاقة، وغرف ملاحظة، ووحدة تعقيم، وغرف مناظير، وغرف معامل، وغرف سونار، بالإضافة إلى العيادات الخارجية.

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