عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جمعة والقصبي في أول زيارة رسمية لمسجد الإمام الحسين بعد التطوير.. صور

القصبي وجمعة والشريف
القصبي وجمعة والشريف في زيارة لضريح الإمام الحسين

قام وفد من المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بأول زيارة لمسجد ومقام سيدنا الحسين عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي له مؤخرا، وبذلك بحضور لفيف من المشايخ أبرزهم الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، ونقيب الأشراف السيد محمود الشريف ، ولفيف من مشايخ الطرق.

صرح بذلك المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل .

وأضاف قنديل، أن الوفد حرص على زيارة مقام سيدنا الحسين عقب افتتاحه مؤخرا وتطويره قبيل افتتاحه للمواطنين ظهرا اليوم وتم الاستماع الى أحد قصائد المديح وزيارة المقتنيات الخاصة بمقام سيدنا الحسين  حيث قام الوفد بأداء ركعتين تحية المسجد والاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم جزء من قصائد المديح  ثم الاستماع الى شرح حول مقتنيات سيدنا الحسين وذلك فى ختام زيارة الوفد  .

العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية 

وفي ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل ، مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين ، و بناء على ما عرضه  د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيهه باتخاذ اللازم لتنفيذه ، قررت وزارة الأوقاف المصرية العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم  بدءا من الأحد ٧ شوال ١٤٤٣هـ  الموافق ٨ مايو ٢٠٢٢ م وفق التعليمات المنظمة التي  ستعممها الوزارة في هذا الشأن .

عبد الهادى القصبى الحسين الدكتور علي جمعة مقتنيات سيدنا الحسين الطريقة الصديقية الشاذلية نقيب السادة الأشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي عمارة بيوت الله وزير الاوقاف فتح المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد طلاقه من ياسمين صبري.شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبو هشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود

تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بريطانيا تدين هجوم سيناء: نقف بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب

التعليم: مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بنفس درجة الاهتمام السابقة بلجان الامتحانات.. صور

الشبح.. جزيرة غامضة تستمر في الظهور والاختفاء وتثير جنون العلماء

مخدرات بـ850 ألف جنيه.. ضبط 5 عناصر إجرامية للاتجار في الشابو بسوهاج

الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 8 مايو 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

فيروس خطير.. السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير

الأحمر خالف التوقعات.. صحف الجزائر تؤكد تأهل الأهلي للنهائي وبيرسي تاو يتصدر تويتر

فيديو

مروان بابلو يطرح تراك جديد بعنوان راكور.. فيديو

الاختيار 3.. تسجيل يكشف خلاف مرشد الجماعة مع عبد المنعم أبو الفتوح

أضرار ومخاطر زيت القلي المستعمل.. فيديوجراف

عايزين يتصوروا معاهم .. القبض على صبية حاولوا التحرش بسائحتين في الأهرامات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ