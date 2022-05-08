جمعة والقصبي في أول زيارة رسمية لمسجد الإمام الحسين بعد التطوير.. صور

قام وفد من المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بأول زيارة لمسجد ومقام سيدنا الحسين عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي له مؤخرا، وبذلك بحضور لفيف من المشايخ أبرزهم الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، ونقيب الأشراف السيد محمود الشريف ، ولفيف من مشايخ الطرق.

صرح بذلك المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل .

وأضاف قنديل، أن الوفد حرص على زيارة مقام سيدنا الحسين عقب افتتاحه مؤخرا وتطويره قبيل افتتاحه للمواطنين ظهرا اليوم وتم الاستماع الى أحد قصائد المديح وزيارة المقتنيات الخاصة بمقام سيدنا الحسين حيث قام الوفد بأداء ركعتين تحية المسجد والاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم جزء من قصائد المديح ثم الاستماع الى شرح حول مقتنيات سيدنا الحسين وذلك فى ختام زيارة الوفد .

العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية

وفي ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل ، مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين ، و بناء على ما عرضه د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيهه باتخاذ اللازم لتنفيذه ، قررت وزارة الأوقاف المصرية العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءا من الأحد ٧ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٨ مايو ٢٠٢٢ م وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن .