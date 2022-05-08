النائب أيمن أبوالعلا يطالب باستخدام التقنيات الحديثة فى تطوير تربية الخيول العربية

أكد النائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول، المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة والجديدة فى استغلال محطة الزهراء كنواة لإنشاء قلعة لصناعة الخيل العربى.

جاء ذلك خلال كلمة النائب أيمن ابو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول.

كما أكد أبو العلا، على أهمية تطوير المحطة و الحفاظ على السلالات من الخيل، وإنشاء والمعامل المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم المهرجانات الخاصة بالخيل.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك صناعات جديدة أصبحت تقوم على الخيل، مثل تصنييع المواد الحيوية والطافة من الروث، وهو الأمر الذى يدعونا للإهتمام بتطوير تلك المحطة.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، إلى أهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما هو قادم، مشيرا إلى أن المجلس فى الفصل التشريعى السابق، سبق وناقش عدد من الأدوات الرقابية بشأن وجود خلل فى منظومة الخيول والتى كانت تتعلق باهدار مال عام، ونتمنى الاستفادة من هذه المواقف فى منظومة التطوير الجديدة.

وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، متمنيا بدء مرحلة جديدة من الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول وأن نكون أمام مشروع لحماية السلالات الأصيلة للحصان العربي في مصر، وكذلك زراعة الأجنّة المخصّبة في الخيول العربية.