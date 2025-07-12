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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نرمين الفقي تخطف الأنظار على الشاطئ | شاهد

نرمين الفقي
نرمين الفقي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها صورا جديدة  من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وظهرت نرمين الفقي بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان قصير علي الشاطي ، مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.

آخر أعمال نرمين الفقي
 

كان آخر أعمال نرمين الفقى مسلسل “محارب” إلى جانب النجم حسن الرداد، وبمشاركة مجموعة من الفنانين منهم أحمد زاهر وناهد السباعي، وتامر عبدالمنعم والممثل الشاب محمود عمرو ياسين، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه، واستطاعت الفنانة أن تضيف لرصيدها الفني دورًا مميزًا نال استحسان المشاهدين والنقاد على حد سواء.

نرمين الفقي صور نرمين الفقي اطلالات النجوم

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