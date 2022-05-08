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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بعين شمس

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

نجح رجال المباحث في ضبط مرتكبى واقعة الإعتداء على شخصين بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر ، تمت عملية الضبط باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة .

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد ورود اشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها شخصين "مصابان بجروح طعنية ووفاة أحدهما".

بالإنتقال وسؤال المصاب أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم وبصحبته شقيقه "المتوفى" قام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو  فقام بالتعدى عليهم لفظياً ، تدخل على إثرها شخصين - مقيمان بدائرة القسم ، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد المتهمان بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار ، تم إستهدافهما وضبطهما.

واعترفا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام ، وامر اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

رجال المباحث سلاح ابيض لإعتداء على شخصين اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة

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