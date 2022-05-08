محافظ أسوان: الاستعداد لاستقبال 9 آلاف صياد فى موسم الصيد الجديد

مع قرب انطلاق موسم الصيد الجديد 2022/2023 ببحيرة ناصر عقب انتهاء فترة وقف جميع أعمال وأنشطة الصيد بداية من 15 مارس الماضى وحتى 15 مايو الجارى، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاستعدادات النهائية لاستقبال أكثر من 9 آلاف صياد لديهم رخص مزاولة نشاط الصيد على 3082 مركبا وقارب صيد .

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقا مع الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية ، وأيضاً اللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذى للجهاز، لضمان انتظام آلية عمليات الصيد داخل مسطح البحيرة 1.25 مليون فدان، وبأطوال شواطئ تصل إلى 7 آلاف كم فى ظل سعى محافظة أسوان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقيادة السيد القصير، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تطوير وتنمية البحيرات، ومنها بحيرة ناصر التى شهدت إنتاج 28 ألف طن من الأسماك الطازجة والمملحة فى موسم الصيد الماضى.

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وأوضح محافظ أسوان أنه بعد مرور 3 سنوات، تم تطبيق قرار فترة غلق البحيرة أمام أنشطة الصيد والتى تعرف بـ"الراحة البيولوجية" بدعم من مديرية الأمن وشرطة المسطحات، وبالتعاون مع 4 جميعات للصيد، هي الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك "الأم"، وجمعية أبناء أسوان لصائدى الأسماك، والجمعية النوبية لصائدى الأسماك، بالإضافة إلى جمعية التكامل لصيد الأسماك، بجانب شركة مصر - أسوان للصيد والتسويق، مما سيساهم فى زيادة الإنتاج خلال العام السمكى القادم طبقاً لتوقعات المختصين.

وأشار أشرف عطية إلى أن موسم الصيد الجديد سينطلق من 4 موانئ هي السد العالى وجرف حسين وتوشكى وأبو سمبل السياحية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية لتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 مفرخات سمكية بصحارى وجرف حسين وتوشكى من أجل زيادة إنتاج الزريعة بما يحقق العائد الاقتصادى المرجو، وهو زيادة الإنتاج بالبحيرة للمعدلات المستهدفة.

مسطح بحيرة ناصر بأسوان