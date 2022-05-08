أشرف عطية يوافق على إدراج أنشطة متنوعة بمبادرة أسوان العلم الأخضر

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إدراج العديد من الأنشطة المتنوعة ضمن المبادرة المجتمعية "أسوان العلم الأخضر"، والتى تم إطلاقها فى مارس الماضى ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للارتقاء بالمحاور البيئية المختلفة، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية على أكمل وجه، حيث يأتي فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “اتحضر للأخضر – بيئة زكية”، وحرصاً من أجهزة المحافظة على الاهتمام بالوعى البيئى.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن من أبرز هذه الأنشطة إقامة معارض فنية وعلمية صديقة للبيئة، وكذا أنشطة صيفية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب لتشجيع الابتكارات والحلول البيئية، مع استمرار حملة التشجير لاستهداف أماكن جديدة، وتنظيم ندوات لزيادة الوعى البيئى، بجانب تكريم المتميزين فى الأنشطة البيئية، وتنظيم فعاليات متنوعة للاحتفال بيوم البيئة العالمى.

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وقال محافظ أسوان: “نهدف من ذلك لرفع الوعى بالمحافظة على البيئة وتوعية المواطنين بضرورة تغيير السلوكيات والمشاركة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، بجانب التوعية أيضاً بأهمية التشجير والتوسع فى المسطحات الخضراء، وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة، فضلاً عن الحد من تلوث الهواء والماء، وحماية المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ولفت أشرف عطية إلى أن ذلك يعتبر حافزاً أيضاً لكى نشارك جميعاً فى الحفاظ على بيئتنا نظيفة وجميلة، وهو الذى يجعلنا نحيى كل فكر بناء وكل يدٍ وتعمر لتتكاتف الجهود من أجل تحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات نحو جودة بيئية عالية.