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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان: وصول القافلة الطبية الثانية لدولة تنزانيا

قافلة طبية لجامعة
قافلة طبية لجامعة أسوان بدولة تنزانيا

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان على أنه فى إطار دور الجامعة المجتمعى والخدمى لبناء جسر من التواصل والتعاون نحو قارة أفريقيا وصلت أمس السبت القافلة الطبية لجامعة أسوان إلى دولة تنزانيا والتي تنظمها كلية الطب بجامعة أسوان لدولة تنزانيا الشقيقية خلال الفترة من 7 حتى 20 مايو الجاري 2022 حيث تعد هذه القافلة الطبية الثالثة دوليا لقارة أفريقيا

وأشار رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية إلى أن القافلة تشمل عدداً من الجراحات الدقيقة للتشوهات المختلفة فى تخصص المسالك البولية وخاصة التشوهات الخلقية عند الأطفال بدولة تنزانيا، وكذلك العديد من التخصصات الطبية مثل العظام والمسالك والجراحة العامة والتخدير وتضم القافلة الطبية الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب وأستاذ جراحات المسالك والمناظير، والدكتور هشام الرفاعى رئيس قسم العظام بالمستشفى الجامعى، والدكتور أحمد صلاح المدرس المساعد بقسم المسالك بطب جامعة أسوان وفريق طبى متعاون من المتطوعين. 

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ومن جانبه أشاد الدكتور محمد زكى الدهشورى بحسن الحفاوة والاستقبال من الجانب التنزاني بقيادة وزير الصحة بدولة تنزانيا السيد ناسور أحمد الذي أبدي ترحيبه الشديد باعضاء فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان، مؤكداً علي أنه تأتى زيارة هذه القافلة الطبية الثانية إلى دولة تنزانيا بناءا على الدعوة الموجهة من دولة تنزانيا المتحدة الممثلة فى وزارة الصحة التنزانية، كما تم وصول الأطقم الطبية بسلامة اللة إلي مدينة زنجبار السبت، وبدأنا بالقيام بتنظيم مخيم جراحى وذلك لتوقيع الكشف الطبى وإجراء الجراحات اللازمة مع توفير الأدوية مجانا للمرضى بتنزانيا. 

وأوضح الدكتور الدهشورى بأن ذلك يأتى فى إطار دور جامعة أسوان الإقليمى والدولى اتجاه المجتمع الخارجى بالقارة الإفريقية فى ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمد جذور التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والجامعات الأفريقية، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بجعل محافظة أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد والشباب العربى والإفريقى للقارة السمراء أفريقيا. 

وفى هذا السياق، سبق لجامعة أسوان إرسال قوافل طبية إلى عدد من دول أفريقيا من خلال كلية الطب جامعة أسوان التى نظمت قافلة طبية لدولة جيبوتي، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس خلال عام 2019. وقافلة طبية قبل ذلك الى دولة تنزانيا خلال يوليو 2021، وتستمر اعمال القافلة حتي يوم 20 من مايو الجاري. 
 

 

 


 

 

الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان 
قافلة طبية لجامعة أسوان بدولة تنزانيا 
قافلة طبية لجامعة أسوان بدولة تنزانيا 
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