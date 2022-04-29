إصابة 2 في إنفجار إسطوانة بوتاجاز بأسوان

تعرض شخصان، لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة إنفجار إسطوانة بوتاجاز اليوم الجمعة بمدينة أسوان، وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتمت السيطرة على الحريق فى الشقة السكنية.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة بنشوب حريق فى أحد الشقق السكنية بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وكذلك سيارات الإسعاف.

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وتبين أن الحريق نتج عن إنفجار إسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بالمنطقة وهو ما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق بواسطة الحماية المدنية وقبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وكانت قامت مستشفى أسوان الجامعى بتسليم جثمان الطفل توماس صموئيل بعد إصابته فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى كلابشة بمركز كوم أمبو شمال أسوان أمس الأول إلى ذويه وذلك بعد لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء فترة تلقيه العلاج بالمستشفى ، وبذلك يصل إجمالى عدد الوفيات فى الحادث إلى 7 أشخاص من أسرتين ، فيما يتلقى حالياً طفل أخر العلاج بالمستشفى .

وكان قد وقع الحادث على طريق محور كلابشة مساء الإثنين بين شاحنة مواد بترولية وسيارة ملاكى "7 راكب" بداخلها 8 أشخاص عبارة عن أسرتين عائدين من مدينة أسوان بعد الإحتفال بشم النسيم وفى طريقهم إلى منزلهم بمنطقة البيارة بمركز كوم أمبو، واصطدمت السيارة الملاكى بشاحنة المواد البترولية من الخلف ونتج عن الحادث مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وكان قد أسفر الحادث عن مصرع "صموئيل بدير أيوب 35 سنة، وزوجته ماريان نصر نصيف 28 سنة، وابنهما مارك صموئيل 6 سنوات، ورامي صفوت أنور 35 سنة، وزوجته بسنت بطرس فؤاد 26 سنة، وابنهما روجيه رامي صفوت 4 سنوات"، بينما أصيب كل من توماس صموئيل بدير ، والذى توفى اليوم ، وأيضاً بيشوي رامي صفوت، وتم نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، فيما صرحت النيابة العامة بأسوان بتسليم الـ 6 جثامين الذين لقوا مصرعهم إلى ذويهم .