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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفل غرقا في مياه النيل بأسوان

مصرع طفل غرقاً -
مصرع طفل غرقاً - أرشيفية

لقي طفل مصرعه اليوم الخميس غرقاً في مياه نهر النيل أثناء قيامه بممارسة السباحة بمنطقة الشيخ محمود بمركز إدفو شمال أسوان.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بمصرع الطفل محمد. م. م 7 سنوات ، غرقاً أثناء قيامه بالسباحة بمياه نهر النيل بمنطقة الشيخ محمود بمركز إدفو شمال أسوان ، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي وإستخراج تصريح الدفن. 

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هذا وكانت قد قامت مستشفى أسوان الجامعى بتسليم جثمان الطفل توماس صموئيل بعد إصابته فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى كلابشة بمركز كوم أمبو شمال أسوان أمس الأول إلى ذويه وذلك بعد لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء فترة تلقيه العلاج بالمستشفى ، وبذلك يصل إجمالى عدد الوفيات فى الحادث إلى 7 أشخاص من أسرتين ، فيما يتلقى حالياً طفل أخر العلاج بالمستشفى .

وكان قد وقع الحادث على طريق محور كلابشة مساء الإثنين بين شاحنة مواد بترولية وسيارة ملاكى "7 راكب" بداخلها 8 أشخاص عبارة عن أسرتين عائدين من مدينة أسوان بعد الإحتفال بشم النسيم وفى طريقهم إلى منزلهم بمنطقة البيارة بمركز كوم أمبو، واصطدمت السيارة الملاكى بشاحنة المواد البترولية من الخلف ونتج عن الحادث مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وكان قد أسفر الحادث عن مصرع "صموئيل بدير أيوب 35 سنة، وزوجته ماريان نصر نصيف 28 سنة، وابنهما مارك صموئيل 6 سنوات، ورامي صفوت أنور 35 سنة، وزوجته بسنت بطرس فؤاد 26 سنة، وابنهما روجيه رامي صفوت 4 سنوات"، بينما أصيب كل من توماس صموئيل بدير ، والذى توفى اليوم ، وأيضاً بيشوي رامي صفوت، وتم نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، فيما صرحت النيابة العامة بأسوان بتسليم الـ 6 جثامين الذين لقوا مصرعهم إلى ذويهم . 

وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور أحمد صالح حملة تفتيشية مكبرة طبقاً لتعليمات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير وأيضاً محافظ أسوان ، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إستهدفت المرور على هذه المحلات لضبط أى مخالفات ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها .

ويأتي ذلك فى إطار إستعدادات محافظة أسوان لإستقبال عيد الفطر المبارك بالتزامن مع عيد شم النسيم وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الجهات المختصة جهودها بتنظيم الحملات التفتيشية على الأسواق للحفاظ على الصحة العامة ، وخاصة محلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ ، وأيضاً محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والدواجن ، وكذا المطاعم للتأكد من سلامة المنتجات والمعروضات ومطابقتها للمواصفات والإستهلاك الآدمى .

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