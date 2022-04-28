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تعليم

الثالثة دولياً لأفريقيا.. جامعة أسوان: انطلاق ثاني قافلة طبية لدولة تنزانيا 7 مايو

الدكتور أيمن عثمان-
الدكتور أيمن عثمان- رئيس جامعة أسوان

قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان إنه في إطار دور الجامعة المجتمعي والخدمي مع مراعاة البعد الإنساني والإستراتيجى نحو قارة أفريقيا تطلق كلية الطب بالجامعة ثاني قافلة طبية لدولة تنزانيا الشقيقية خلال الفترة من 7 حتي 20 مايو  المقبل 2022 حيث تعد هذه القافلة الطبية الثالثة دولياً لقارة أفريقيا.

وأشار رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية بأن القافلة ستشمل عدداً من الجراحات الدقيقية للتشوهات المختلفة في تخصص المسالك البولية وخاصة التشوهات الخلقية عند الأطفال بدولة تنزانيا، وكذلك العديد من التخصصات الطبية مثل العظام والمسالك والجراحة العامة والتخدير وتضم القافلة الطبية الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب وأستاذ جراحات المسالك والمناظير ، والدكتور هشام الرفاعي رئيس قسم العظام بالمستشفي الجامعي ، وفريق طبى متعاون من المتطوعين.

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وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان إلى أنه يأتي إرسال هذه القافلة الطبية الثانية  إلي دولة تنزانيا بناء على الدعوة الموجهة من دولة تنزانيا المتحدة الممثلة في وزارة الصحة التنزانية في مدينة زنجبار والقيام بتنظيم مخيم جراحى وذلك لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الجراحات اللازمة مع توفير الأدوية مجانا للمرضي بتنزانيا.

وأوضح محمد زكى الدهشوري بأن ذلك يأتى فى إطار دور جامعة أسوان الإقليمى والدولى اتجاه المجتمع الخارجى بالقارة الإفريقية في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد جذور التعاون المثمر والبناء  بين جامعة أسوان والجامعات الأفريقية، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بجعل محافظة أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد والشباب العربي  والإفريقي للقارة السمراء أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لجامعة أسوان إرسال قوافل طبية إلي عدد من دول أفريقيا من خلال كلية الطب جامعة أسوان التي نظمت قافلة طبية لدولة جيبوتي، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس خلال عام 2019. وقافلة طبية قبل ذلك الي دولة تنزانيا خلال يوليو 2021.

هذا وكان قد استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة اسوان اللجنة المشكلة من قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات والتي تضم كلا من الدكتور أحمد الشربيني السيد عميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق ، والدكتور محمود علي عبدالفتاح، عميد معهد حوض النيل جامعة الفيوم، والدكتور عطية محمود محمد الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، وتأتي الزيارة  للوقوف على الإمكانات والموارد البشرية والمادية بكلية الألسن بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور حازم الجمل عميد الكلية  والدكتور أمين صلاح الدين قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان
أطباء جامعة أسوان
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