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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان بأفضل تصنيف لمؤسسة التايمز البريطانية لعام 2022

تقدم جامعة أسوان
تقدم جامعة أسوان

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية أن مؤسسة التايمز البريطانية أعلنت الأربعاء عن النسخة الرابعة من تصنيف “THE Impact Ranking” للعام 2022 والمعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحصلت جامعة أسوان على أفضل تصنيف لها ولأي جامعة مصرية منذ إطلاق أول نسخة من هذا التصنيف في 2019، حيث حصلت على المركز 67 على مستوى الجامعات العالمية.

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والجدير بالذكر انه للعام الثاني على التوالي تأتي جامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث جاءت في تصنيف العام الماضي في المركز 95 وجاء ترتيب جامعة أسوان لهذا العام كالتالي:

الترتيب 67 على مستوى العالم وبهذا التصنيف تحقق جامعة أسوان المركز الأول على مستوى الجامعات المصري، والمركز 24 من حيث مؤشر القضاء التام على الجوع SDG2، بجانب المركز 301-400 من حيث مؤشر الصحة الجيدة والرفاهية SDG، وكذا المركز 201-300 من حيث مؤشر التعليم الجيد SDG4، بالإضافة إلى المركز 301-400 من حيث مؤشر المساواة بين الجنسين SDG5.

هذا بجانب المركز 7 من حيث مؤشر طاقة نظيفة وبأسعار معقولة SDG7، والمركز 301-400 من حيث مؤشر الحد من أوجه عدم المساواة SDG10  ،  والمركز 48 من حيث مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة SDG11، والمركز 98 من حيث مؤشر العمل المناخي SDG13، والمركز 53 من حيث مؤشر عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG17.

وفى نفس السياق أضاف الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي مدير مكتب التصنيف، أن جامعة أسوان منذ اليوم الأول أخذت على عاتقها مسؤولية العمل بشكل دؤوب على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. 

وكرست الجامعة في سبيل تحقيق ذلك الهدف كامل طاقاتها وامكانياتها المتاحة لتوفير جميع السبل لتعليم جيد وضمان حصول الجميع عليه بلا تمييز. والقضاء على جميع اشكال التمييز وعدم المساواة وغيرها من اهداف التنمية المستدامة.

واوضح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي مدير مكتب التصنيف، أن دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يظهر جليا من خلال ظهورها للعام الرابع على التوالي في تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا وهو يقيس مساهمة كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل الصحة والرفاهية، والحد من عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والتعليم الجيد.

ويعتمد التصنيف على معايير المشاركة الحقيقية والموثقة لأنشطة الجامعة المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كأحد مؤشرات النجاح في النهوض بدور الجامعة في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

كما تقدم الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي مدير مكتب التصنيف الدولي بالتهنئة الى الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و العاملين بالجامعة والطلاب ولجميع منتسبي جامعة أسوان. ويعد هذا الانجاز الفريد هو نتاج تضافر جهود الجميع بالجامعة والدعم المستمر من ادارة الجامعة العليا في سبيل رفعة، وتقدم جامعتنا العريقة. 

الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان 

 

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