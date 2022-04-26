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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري أسوان يضبط 11 طن فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي

صدى البلد

واصل أطباء إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بأسوان مساء أمس الإثنين شن حملاتهم التفتيشية المكبرة بتكليفات مشددة من الدكتور أحمد محمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان التى إستهدفت مخازن ومحلات الفسيخ والملوحة داخل نطاق محافظة أسوان بمناسبه أعياد شم النسيم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك .     

وقد أسفرت الحملات المشكلة من كل من الدكتور مصطفى حافظ مفتش بيطري بالمديرية بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين بقيادة المقدم محمد عبد العزيز وقوة مرافقة له عن ضبط 11 طن ملوحة و فسيخ بإجمالى مضبوطات 11070 كيلوجراما، غير صالحة للإستهلاك الآدمى.     

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وكانت المخالفات للمضبوطات عبارة عن عرض وبيع ملوحة و فسيخ غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر جنح قسم شرطة أسوان أول وجارى إتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفة النيابة المختصة.     

ويأتى ذلك فى إطار المرور و تكثيف الحملات على أسواق الأسماك و الفسيخ و الملوحة بمناسبة أعياد شم النسيم داخل نطاق دائره محافظة أسوان، وبتوجيهات من وزير الزراعة والدكتور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء محافظ أسوان.     

كما كانت قد قامت مديرية الطب البيطرى صباح أمس الإثنين بشن حملة تفتيشية مكبرة طبقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير وأيضاً اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إستهدفت المرور على هذه المحلات لضبط أى مخالفات، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات بإجمالى 112 كجم عبارة عن عرض وبيع فسيخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.   

هذا وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات داخل شوارع السوق السياحى بوسط المدينة ، موضحاً أن الحملة أسفرت عن رفع أكثر من 150 حالة إشغال طريق بدون تحرير محضر، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 30 من المضبوطات المتنوعة .

وأشار مدنى بأن الحملة تمت بمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن الفنيين والعاملين المدعمين بالأدوات والمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية. 

ويأتي ذلك فى إطار إستكمال الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن مواصلة سلسلة الحملات الصباحية والمسائية لرفع وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات أولاً بأول بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.

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