محافظ أسوان يشدد على المتابعة المستمرة لإزالة التعديات المستحدثة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الأسبقية الأولى للعمل التنفيذى خلال الفترة الحالية هو إزالة التعديات المستحدثة طبقاً لرصد وحدات المتغيرات المكانية من مخالفات ، وهو الذى يتطلب سرعة التدخل وإزالة التعدى سواء على الأراضى الزراعية أو المبانى .

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة الإجراءات والجهود الجارية لتحقيق أفضل المعدلات فى تطبيق المتغيرات المكانية بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة ، بجانب رؤساء المراكز والمدن ، بالإضافة إلى مديرى وحدات المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية .

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وقد شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة المتابعة الميدانية لإنهاء المعاينات والتعامل الفورى مع التعديات المستحدثة ، علاوة على حملات إزالة التعديات التى تتم بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ المحاضر السابقة للتعديات المتراكمة ، وهو الذى يحتاج إلى جهود كبيرة من المحليات .

ولفت أشرف عطية إلى أنه تم تقديم المساعدات الفنية وتوفير أجهزة التابلت بأعداد تساهم فى تحقيق أكبر عدد ممكن من المعاينات والإزالات نظراً لبعد المسافات بين القرى حيث يعد ذلك من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية والتحول الرقمى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية ، إلى جانب الحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى سواء كانت زراعية أو بناء أو تابعة للرى .

هذا وقد شهد الإجتماع تحليل لأعداد المتغيرات المكانية سواء للمنظومة الربع سنوية ، والتى تم إنجازها بنسبة 70 % فى الرد على المتغيرات من إجمالي 12050 متغير حتى ديسمبر 2020 حيث حققت 6 مدن نسبة 100 % ، فيما تراوحت نسب الإنجاز ما بين 55 % إلى 73 % لـ 4 مدن أخرى ، كما تم تحليل أعداد المتغيرات المكانية على المنظومة الإلكترونية ، والتي تم إنجازها بنسبة 60 % في الرد على المتغيرات من إجمالي 1928 خلال 2022 حيث حققت 3 مدن نسبة 100 % ، في حين تراوحت نسب الإنجاز في 7 مدن أخرى ما بين 37 % إلى 88 % .

هذا وإستمراراً لسلسلة الأنشطة والفعاليات والجهود التنموية والخدمية التى تنفذها مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتحسين الظروف المعيشية للأهالى والمواطنين بكافة القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) وخاصة في شهر رمضان المعظم تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستكمال فعاليات البرنامج التثقيفى والترفيهى التى تنظمه مديرية الثقافة لإحياء الليالى الرمضانية .