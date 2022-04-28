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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة يواصل تنظيم الأمسيات الرمضانية داخل قرى"حياة كريمة"

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

يستكمل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى جهوده داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبمتابعة من الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة حيث يتم مواصلة فعاليات الأمسيات الرمضانية التى ينظمها فرع المجلس بأسوان بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة .

 وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن هناك توجيهات مستمرة من محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا المشروع الحيوى والهادف .

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وتم تنظيم الأمسيات الرمضانية داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وإستهدفت 650 سيدة ورجلا وطفلا حيث شملت هذه الأمسيات تقديم عروض فنية ثقافية تناولت توضيح الرسائل الأساسية للمشروع القومى لتنمية الأسرة ، والتى تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان العرائس المتحركة والأراجوز لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور ، بجانب عروض الإنشاد الدينى والأغانى الوطنية .

ولفتت إلى أنه على هامش الأمسيات الرمضانية تم تنظيم ورش فنية للرسم والتلوين على وجه الأطفال ، ويتم تنفيذ كافة هذه الفعاليات ضمن جهود المجلس القومى للمرأة لإستكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان وإستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة فيما بعد صلاة العشاء والتراويح.

وكانت قد قالت نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأنه بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة تم تنظيم قافلة ثقافية لقصر ثقافة السباعية بمركز شباب القنان والتى ضمت إلقاء محاضرة وأمسية شعرية ، مع عرض لفرقة الإنشاد الدينى ، بجانب تنظيم قافلة ثقافية أخرى بقرية الرمادى قبلى التابعة لمركز إدفو داخل مركز شباب أبو نبى والتى شملت إلقاء محاضرة عن " فضل العشر الأواخر من رمضان " ، وكذا أمسية شعرية ، وحفل إنشاد دينى ، فيما شهد قصر ثقافة الرديسية تنظيم أمسية شعرية ، بينما تم تنفيذ ورشة فنية بعنوان " أعياد الربيع " بقصر ثقافة كوم أمبو ، مع إلقاء محاضرة بعنوان " رمضان والطفل اليتيم " ضمن نشاط نادى المرأة بقصر ثقافة العقاد .

وأوضحت نجوى أحمد بأن ذلك يأتى برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان يستكمل فرع الثقافة بأسوان تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية داخل قصور وبيوت الثقافة والمكتبات التابعة لها لأحياء الليالى الرمضانية الهادفة لإضفاء الأجواء الترفيهية والإحتفالية على مواطنى المحافظة بمختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

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