تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان.. إزالة الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإضفاء الشكل الجمالى والحضارى أمام المواطنين وتهيئة الأجواء الإحتفالية للإستمتاع بأيام عيد الفطر المبارك .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال إزالة الإشغالات بنطاق حى غرب بمعاونة شرطة المرافق حيث إستهدفت شوارع أبطال التحرير والمناطق الجانبية المحيطة به ، بجانب كورنيش النيل ، وتم مصادرة كافة الإشغالات التى تم ضبطها خلال فعاليات الحملة مما ساهم فى تحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين .

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كما قامت الوحدات المحلية لمراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو وأسوان والبصيلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة ، مع رفع التراكمات والمخلفات، وكذا تفريغ الصناديق والحاويات من أى كميات للقمامة أولاً بأول، وتنفيذ أعمال الرش وصيانة أعمدة الإنارة ، ورفع كفاءة المرافق والخدمات المختلفة للظهور بالمظهر المشرف أمام المواطنين للإحتفال بالعيد فى مناخ مناسب وملائم لجميع مواطنى المحافظة.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد أنه سيتم مواجهة الظواهر السلبية ، وخاصة التسول وركن عربات الحنطور بشكل عشوائى، بالإضافة إلى انتشار بعض المتشردين من جنسيات أخرى فى الحدائق والأماكن العامة من خلال تنظيم حملات مكبرة، وأيضاً لتحليل المخدرات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة، وكذا إتخاذ إجراءات وتدابير حازمة بالتنسيق مع اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان.

جاء ذلك أثناء جولته التى رافقه فيها رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرى الحدائق والتى تأتى فى إطار الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الفطر المبارك، وخلال جولته الميدانية بعدد من الحدائق والمتنزهات العامة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بعقد إجتماع عقب أجازة العيد يضم المسئولين والمختصين لوضع تصور عام عن تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وإضفاء الوجه الحضارى على الحدائق العامة والمتنزهات يكون متواكباً مع مشروعات التطوير التى تم إنهاؤها أو جارى العمل فيها، وخاصة بكورنيش النيل القديم والجديد وواجهة المدينة، على أن يتم الحفاظ على نفس المساحات والمسطحات الخضراء والأشجار.

وكلف المحافظ بأن يشمل التصور حصر جميع إحتياجات الحدائق من أعمال تطوير ورفع كفاءة المشايات والإنارة والمقاعد والمظلات ودورات المياه العمومية، فضلاً عن وضع تصميم موحد وحضارى للكافتيريات والكافيهات بالمتنزهات، وهو الذى سيتوازى مع إعادة طرح 16 دورة مياه عمومية ، وعدد من الحدائق للإستثمار السياحى لتكون مقصداً ترفيهياً للمواطنين والأفواج السياحية.

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان