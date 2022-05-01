استعداداً لعيد الفطر.. رفع 65طن مخلفات بدراو وإزالة تعديات بنصر النوبة بأسوان

استعدادات مكثفة يتم القيام بها على قدم وساق ، داخل مختلف المراكز والمدن ليل نهار لإستقبال عيد الفطر المبارك ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول .

كما يتم وضع الحاويات والصناديق الخاصة بتجميع القمامة ، مع تنفيذ أعمال تهذيب وتقليم الأشجار ، ومراجعة الإنارة بالشوارع الرئيسية والداخلية ، ورفع كفاءة الطرق العامة ، ولاسيما المؤدية إلى المساجد لتهيئة كافة الأجواء الإحتفالية أمام المواطنين ، وخلق المناخ الملائم للإستمتاع بأيام العيد على الوجه الأكمل ، وهو الذى تواكب مع إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،سواء البناء أو الزراعية أو الرى .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والتى ساهمت فى رفع 65 طن ، ومازال العمل مستمر للإستعداد الجيد والكامل بمختلف أنحاء المدينة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية قورته بمساحة 300 م2 ، وهو الذى تزامن مع القيام بأعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق كافة الوحدات القروية لقرى نصر النوبة.

وفي السياق ذاته قامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بتكثيف أعمال النظافة فى الفترات المسائية والصباحية، وكذلك جرد الأتربة ورى الأشجار.

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وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، تنظيم مديرية الشئون الصحية لعدد 2 قافلة طبية للكشف المجانى بمناطق السد العالى والجوزيرة بمركز أسوان، وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية، حيث يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة .

وصرح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة، بأن تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل منطقة والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية .

وأشار إيهاب حنفى ، إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 2382 مواطن ومواطنة مجاناً ، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وصرف الأدوية المجانية أيضاً ، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان