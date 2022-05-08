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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: توريد 55.5 ألف طن من محصول القمح حتى الآن

تسليم محصول القمح
تسليم محصول القمح بأسوان

تواصل شون وصوامع وبناكر محافظة أسوان استقبال الكميات الموردة من محصول القمح لموسم الحصاد 2022 ، والتى وصلت إلى 55.5 ألف طن حتى الآن منذ بدء الحصاد فى الأول من إبريل الماضى .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن إنتظام منظومة التوريد ، ولا سيما فى ظل تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم ، وتحفيزهم وتشجيعهم طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الإجتماع الأخير لمجلس المحافظين لتوريد جميع الكميات التى يتم حصادها بواقع 18 أردب عن الفدان ، وبحد أدنى 12 أردب عن الفدان وذلك من مختلف الأراضى المنزرعة على مستوى المحافظة بإجمالى مساحات 126.5 ألف فدان لتحقيق المستهدف بنهاية الموسم وهو الوصول إلى 166.6 ألف طن.

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وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم ، وهو الذى يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع  كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ، ومصادرة أى كميات من القمح ، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين .

هذا وتنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالمتابعة الميدانية لمنظومة توريد القمح بداية من المزارعيين وحتى الصوامع والشون والبناكر حيث تم توريد 22.6 ألف طن من محصول القمح منها 4683.6 طن لصوامع إدفو ، و 2441.8 طن للشون والبناكر ، بجانب 15.5 ألف طن لصومعة المحاميد ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بمتابعة توريد محصول القمح والتى وصلت إلى 1487 طنا .

وتزامن مع ذلك القيام بالمتابعة المتواصلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين لآلية التوريد من خلال التنسيق بين المزارعيين بمشروع وادى النقرة وصولاً إلى الصوامع المخصصة للتوريد ، ويتم الإستعانة بسيارات النقل الثقيل الخاصة بهذه الصوامع لتسهيل عملية توصيل ونقل كميات القمح فى سهولة ويسر .

تسليم محصول القمح بأسوان
تسليم محصول القمح بأسوان
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