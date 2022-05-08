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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام: نحتاج تكاتف جميع المسئولين وجميع الرياضيين في الفترة المقبلة

جمال علام
جمال علام

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي ضرورة تكاتف جميع المسؤولين وجميع الرياضيين في الفترة المقبلة خلف منتخب مصر لتحقيق الانجازات .
يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، مؤتمرًا صحفيًا الآن بمقر الاتحاد، لتقديم الكابتن  ايهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، والإعلان عن جهازه المعاون وكافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ومن المتوقع ان يضم الجهاز الفنى كلاً من محمد شوقى وعصام الحضرى وأحمد حسام على أن يتم إعلان باقى الأسماء خلال المؤتمر الصحفي.

على جانب آخر ونظرا لخلو منصب المدير الفني للاتحاد وبالإشارة إلى  قرار مجلس الإدارة  بجلسته رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٦ بتكليف الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات بمراجعة برامج الأجهزة الفنيه للمنتخبات المختلفه ..ولرغبة المجلس في تعين مدير فني للاتحاد وكذلك لجنه فنية تتولي وضع البرامج الفنية واختيار الأجهزة الفنية للمراحل السنيه الأخرى  ولتفعيل هذا القرار وتنفيذه فقد تقرر بتكليفهما ببحث السير الذاتيه لعدد من المديرين الفنيين بمختلف الجنسيات (مصريه/اجنبيه)والمعروضه علي الاتحاد سواء من خلال سير ذاتيه او اقتراحات وتصورات أعضاء مجلس الإدارة علي أن يتم الانتهاء من البحث ووضع تقرير خلال ١٠ أيام ليتم تحديد موعد اجتماع مجلس الاداره القادم لمناقشته.

جمال علام منتخب مصر مصر الاتحاد المصري عصام الحضري إيهاب جلال الاتحاد المصري لكرة القدم

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