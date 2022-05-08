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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا نرغب في النقد.. إيهاب جلال: 40 لاعب محلي بجانب المحترفين قوام المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، أن القوام المخطط له في الفترة المقبلة للفراعنة سيكون من 40 لاعب محلي بالإضافة إلى المحترفين.

 

وأضاف جلال خلال كلمته أثناء تقديمه مديراََ فنياََ لمنتخب مصر، أننا نحتاج إلى الدعم الإعلامي في الفترة المقبلة حتى إذا لم تتوافق طريقتنا مع البعض فلا نرغب في الإنتقاد حيث أننا نسعى لبناء قوام مميز.

 

نعي إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، شهداء الواجب الوطني أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا أمس، وذك خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

 

جاء ذلك في بداية المؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال، الذي ناعي أبطال القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا، أثناء التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وإحباط محاولة تفجيرها من قبل العناصر الإرهابية الغاشمة.

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إيهاب جلال منتخب مصر مصر

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