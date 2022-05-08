المحكمة الرياضية تقضى بصحة انتخابات نادي الشمس

أصدرت المحكمة الرياضية حكمها بصحة انتخابات نادي الشمس الرياضي وذلك في الدعوي التحكيمية المقامة من أحد المترشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي.

وحملت الدعوي رقم ٧٤ لسنة ٥ قضائية والتي تطالب بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الشمس الرياضى لبطلان اجراءاتها لوجود تزوير اعترى تلك الانتخابات من تصويت لمتوفين و أعضاء لا يحق لهم الانتخاب ووجود منع لاعضاء آخرين للانتخاب وخلافة من الممارسات الغير قانونية وتداولت الدعوى بالجلسات و انتهت المحكمة إلى صدور الحكم بالرفض وصحة انتخابات نادى الشمس الرياضي.

وصرح المستشار هيثم عباس بصفتة المستشار القانونى للنادي بأن هذا الحكم بمثابة رد الاعتبار لمجلس الإدارة لكون الحكم هو عنوان للحقيقة وفي رفض تلك الدعوى التحكيمية تأكيد على الشفافية والنزاهة التى أجريت فيها العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة نادى الشمس الرياضى عن الدورة ٢٠٢١/٢٠٢٥.