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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين ناعيا شهداء حادث غرب سيناء: لن يفت في عضد قواتنا المسلحة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

نعى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن وسالت دمائهم الذكية على أرض سيناء اليوم خلال التصدي لعناصر إرهابية أثناء الهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وأكد "أبو العطا"، في بيان له أن مثل هذه الحوادث الخسيسة والأعمال الإرهابية البائسة لن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، اللذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة بدمائهم الزكية الطاهرة، موضحًا أن هؤلاء الشرذمة من معتادي الإجرام لا يستطعون المواجهة المباشرة، لأن جرائمهم دائمًا تعتمد على الخسة والنذالة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الشعب المصري دائمًا وأبدًا متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته العظيمة، مؤكدًا على دعمه الكامل للحرب التي تخوضها الدولة المصرية على  الإرهاب الغاشم على كل المحاور والأصعدة، موضحًا أن الشعب المصري أبي ولن يرضخ أو يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة.

وأوضح أن رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين استشهدوا اليوم وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدي حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء، وليس أدل على خستهم وغدرهم أكثر من قيامهم بهذه الأعمال القذرة، منوهًا بأن معركة الوعي والإدراك هي الفيصل في دحر خفافيش الظلام وحماية الوطن والحفاظ عليه.

وعبر عن ثقته الكاملة في قدرة القوات المسلحة على الثأر السريع من مرتكبي هذا الحادث الإرهابي الغادر الذي يزيد تصميم المصريين لاقتلاع جذور الإرهاب من أرض مصر الطاهرة، متمنيًا سرعة شفاء المصابين جراء هذا الحادث الإرهابي الغاشم والخسيس.

القوات المسلحة الاعمال الارهابية الإرهابية رئيس حزب المصريين المستشار حسين أبو العطا عناصر إرهابية

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