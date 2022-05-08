محمد الغباري: وصلنا لمراحل متقدمة في اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء

نعى اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، شهداء حادث سيناء الأليم، قائلا إن دم شهدائنا هو الضريبة للحفاظ على أرض سيناء التي كانت ولازالت مطمعا للآخرين.

وقال محمد الغباري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن الدولة المصرية وصلت لمراحل متقدمة للغاية في اقتلاع جذور الإرهاب بعد عملية سيناء 2018 للقوات المسلحة ضد الإرهاب على أرض سيناء.

وأضاف أن الإرهاب يسعى دائما إلى وقف عجلة التنمية داخل سيناء، لكونهم أعداء للتنمية والتقدم، متابعا: استهداف محطة رفع المياه في سيناء خير دليل على سعيهم إلى وقف عجلة التنمية ومحاربتها.

ولفت إلى أن المدن الجديدة التي نفذتها الدولة في سيناء، وميناء العريش ومطار البردويل بمثابة مظاهرة مؤكدة لما تشهده سيناء من تقدم وتنمية، ولذلك تسعى العناصر الإرهابية عمليات إرهابية لإعاقة التقدم.

وشدد على أن أهالي سيناء يقفون مع الدولة المصرية للقضاء على الإرهاب.



