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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الامتحانات العملية لنهاية العام بعلوم جامعة عين شمس الأسبوع الجاري

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من الامتحانات الفصلية، مشيرا إلى أن إعلان نتائج كل مادة فور الانتهاء من إجرائها.

 

وأضاف محمد رجاء لـ صدى البلد، أن الكلية تنظم اختبارات طوال الفصل الدراسي للحفاظ علي مستوي الطالب وتمكينه.

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وأكد عميد كلية العلوم أن الكلية  سوف تبدأ أجراء الامتحانات العملية لنهاية العام الدراسي هذا الأسبوع،  مشيرا إلى أن الامتحانات العملية ليس لها جدول موحد للكلية ولكن حسب كل فرقة بالإضافة إلى تقسيم الطلاب علي مجموعات طبقا لتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وكشف عميد كلية العلوم عن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحا أنها سوف تعقد في نهاية شهر مايو أو بداية شهر يونيو، على أن تعلن الجداول النهائية لها بعد عيد الفطر .

وتابع محمد رجاء، إن كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة، لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية.

وكانت قد أعلنت مؤسسة Times Higher Education البريطانية النسخة الرابعة من تصنيفها “𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗥𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟮” الشهير المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أظهر حصول جامعة عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم في ١٢ هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وقد حصلت على المركز الثالث عالميا على مستوى الجامعات، والأولى مصريا وإفريقيا في مجال المياه النظيفة ومعالجة مخلفات الصرف     SDG 6
وجاء ترتيب جامعة عين شمس لهذا العام كالتالي:
• الترتيب 101-200 في الترتيب العام على مستوى العالم.
• المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.
• SDG2 مؤشر القضاء التام على الجوع: المركز 201-300
• SDG3 مؤشر الصحة الجيدة والرفاهية: المركز 101-200
• SDG4 مؤشر التعليم الجيد: المركز 401-600
• SDG5 مؤشر المساواة بين الجنسين: المركز 201-300
• SDG7 الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة: المركز101-200
• SDG11 مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة: المركز 101-200
• SDG 12 مؤشر الاستهلاك والإنتاج الآمن:  المركز 201-300  
• SDG13 مؤشر العمل المناخي: المركز 82
• SDG 16 مؤشر تحقيق المساواة والعدل والمؤسسات القوية: المركز 101-200
• SDG17 مؤشر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: المركز 301-400

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