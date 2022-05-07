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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنعى شهداء الوطن في حادث سيناء الإرهابى

نعي
نعي

نعت أسرة جامعة عين شمس بقيادة  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شهداء الواجب الوطني أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا اليوم أثناء التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي الذي إستهدف محطة المياه بشرق القناة .

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خبير تربوي: التعلم الذاتي يكسب المهارات لمواكبة تطورات سوق العمل

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أخبار التعليم .. شوقي ينفي تعميم نظام الأوبن بوك في امتحانات جميع الصفوف الدراسية.. اعتداء أولياء الأمور على مدرسة أبوتشت الثانوية الصناعية

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إحالة المخالف للشئون القانونية.. محظورات داخل لجان امتحانات الترم الثاني بعين شمس

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خبراء يوصون بـ التعلم الذاتي لاكتساب المهارات لمواكبة تطورات سوق العمل .. يساعد على زيادة المعرفة واكتساب الخبرات.. وأولياء الأمور تطالب بتفعيل دورات تدريبية لتشجيع الطلاب على تنمية القدرات الشخصية

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طب عين شمس تنفي حضور طالبة 6 سنوات بالكلية دون قيدها

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عميدة بنات عين شمس: بدء الامتحانات النظرية لنهاية العام 2 يونيو

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أخبار التعليم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس.. منح إيرلندية لدراسة الماجستير والدكتوراه.. ومشروعات مُبتكرة للتكيف مع التغيرات المُناخية

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اليوم.. بدء سداد رسوم شهر مايو للمدن الجامعية بعين شمس

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جامعة عين شمس تكشف استعدادها لإجراء الامتحانات النهائية

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جامعة حلوان في أسبوع  :  توقيع اتفاقية تعاون في التدريب بين كلية الصيدلة و وزارة الصحة .. و فنون تطبيقية تنظم ندوة عن تحرير سيناء وبطولات الجيش

سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويمن علي المصابين بالشفاء العاجل .

حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة البواسل.

و‏رحم الله شهداء الوطن وسلامًا على أرواحهم الطاهرة 

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