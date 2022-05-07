جامعة عين شمس تنعى شهداء الوطن في حادث سيناء الإرهابى

نعت أسرة جامعة عين شمس بقيادة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شهداء الواجب الوطني أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا اليوم أثناء التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي الذي إستهدف محطة المياه بشرق القناة .

سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويمن علي المصابين بالشفاء العاجل .

حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة البواسل.

و‏رحم الله شهداء الوطن وسلامًا على أرواحهم الطاهرة