عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس.. منح إيرلندية لدراسة الماجستير والدكتوراه.. ومشروعات مُبتكرة للتكيف مع التغيرات المُناخية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 بالقاهرة اليوم
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني اليوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق  12/5/2022 ولمدة 6 أيام .

قائمة الجامعات المتاحة لمنح الحكومة الأيرلندية المجانية لدراسة الماجستير والدكتوراه
أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منح مقدمة من الحكومة الأيرلندية لدراسة الماجستير والدكتوراه في مجموعة من الجامعات بإيرلندا.

لطلاب الدراسات العليا.. جامعة حلوان تعلن عن منحة بجامعات المانيا
أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة "  daad helmut schmidt scholarship“  بألمانيا  للعام الجامعي 2022- 2023.

 

كلية الدراسات العليا للتربية تعلن عن طريقة التعامل مع المقررات الدراسية بالجداول
اكدت الدكتورة ايمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ،أنه على الطلاب الالتزام بالمقررات الاختيارية المسجلة بالجداول والتعامل معها من خلال منصة البلاكبورد.

5 معلومات عن التقدم لدعم مشروعات تطبيقية ومُبتكرة للتكيف مع التغيرات المُناخية
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن برنامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الجديد، لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية، لدعم مؤسسات الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، طبقًا للدراسة الاستراتيجية التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

اليوم.. بدء سداد رسوم شهر مايو للمدن الجامعية بعين شمس
يستعد قطاع المدن الجامعية بجامعة عين شمس فتح أبواب جميع المدن الجامعية طلبة وطالبات وفروع خارجية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من مساء امس  الجمعة الموافق 6 مايو 2022 .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

بدون السولية وعبد المنعم.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| الأهلي يلتقى وفاق سطيف.. ليفربول يواجه توتنهام .. تحالف أمريكي يشترى نادي تشيلسي.. الإسماعيلي يفوز على المصري

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أخبار العالم| مجلس الأمن يدعم حلاً سلميًا في أوكرانيا.. بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف.. روسيا تتوعد بالرد على العقوبات البريطانية

عائلة القرآن.. أسرة تحفظ كتاب الله كاملا ببني سويف وهذه أمنيتهم| فيديو

نشرة الفن| حقيقة وفاة الفنان يحيى الفخراني .. خالد الصاوي للإخوان: كنا مخدوعين فيكم ..وفاة بطل مسلسل Friends

طلاب أولى ثانوي يخوضون بروفة أخيرة على منصة الامتحانات الإلكترونية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

فيديو

زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ