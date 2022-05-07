أخبار التعليم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس.. منح إيرلندية لدراسة الماجستير والدكتوراه.. ومشروعات مُبتكرة للتكيف مع التغيرات المُناخية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 بالقاهرة اليوم

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني اليوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022 ولمدة 6 أيام .

قائمة الجامعات المتاحة لمنح الحكومة الأيرلندية المجانية لدراسة الماجستير والدكتوراه

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منح مقدمة من الحكومة الأيرلندية لدراسة الماجستير والدكتوراه في مجموعة من الجامعات بإيرلندا.

لطلاب الدراسات العليا.. جامعة حلوان تعلن عن منحة بجامعات المانيا

أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة " daad helmut schmidt scholarship“ بألمانيا للعام الجامعي 2022- 2023.

كلية الدراسات العليا للتربية تعلن عن طريقة التعامل مع المقررات الدراسية بالجداول

اكدت الدكتورة ايمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ،أنه على الطلاب الالتزام بالمقررات الاختيارية المسجلة بالجداول والتعامل معها من خلال منصة البلاكبورد.

5 معلومات عن التقدم لدعم مشروعات تطبيقية ومُبتكرة للتكيف مع التغيرات المُناخية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن برنامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الجديد، لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية، لدعم مؤسسات الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، طبقًا للدراسة الاستراتيجية التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

اليوم.. بدء سداد رسوم شهر مايو للمدن الجامعية بعين شمس

يستعد قطاع المدن الجامعية بجامعة عين شمس فتح أبواب جميع المدن الجامعية طلبة وطالبات وفروع خارجية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من مساء امس الجمعة الموافق 6 مايو 2022 .