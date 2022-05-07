اليوم.. بدء سداد رسوم شهر مايو للمدن الجامعية بعين شمس

يستعد قطاع المدن الجامعية بجامعة عين شمس فتح أبواب جميع المدن الجامعية طلبة وطالبات وفروع خارجية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من مساء امس الجمعة الموافق 6 مايو 2022 .

وأكد مصدر مسئول بجامعة عين شمس على الالتزام بسداد رسوم شهر مايو اعتبارا من صباح اليوم السبت الموافق 7 مايو 2022 علما بأن تكليف اقسام التسجيل والإسكان والخزينة وكافة الخدمات للعمل بكامل طاقتهم اعتبارا من يوم السبت تيسيرا علي جميع الطلبة والطالبات.

وفي قال مصدر مسئول بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أنه يسمح باستقبال أي طالب او طالبة قبل هذا الموعد نظرا للقيام بأعمال النظافة والتطهير والرش مع الالتزام الكامل باتباع الإجراءات الاحترازية.

كان قد كرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته التى عقدها يوم الخميس ، برئاسة الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، وبحضور أ.د محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أ. د. أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور . هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،أساتذة جامعة عين شمس الحاصلين على جوائز الدوله التقديرية والتشجيعية وجوائز التفوق فى مجال البحث العلمى .

حيث تم تكريم الدكتور أيمـن فـــريد أبو حـديد الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحـوث جامعة عين شمس ووزير الزراعة الأسبق، لحصوله علي جائزة الرواد فى مجال العلوم الزراعـية.

و الأستاذ الدكتور ضياء عبد المجــيد خليـل الاستاذ المتفرغ بكلية الهندسـة لحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الهندسية 2021.

كما تم تكريم الدكتورة منــال حمدى محمود السيد الأستاذ بكلية الطب لحصولها علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم الطبية.



و الدكتورة رانيا محمد حافظ محمد حتحوت الأستاذ بكلية الصيدلة لحصولها على جائزة التفوق في مجال العلوم التكنولوجية

والدكتورة هالة رشاد احمد محمود الأستاذ المساعد بكلية العلوم الحاصلة جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الكيميائية

والدكتور أحمد محمد مصطـفى إبراهيم المدرس بكلية الزراعة الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2021 في مجال العلوم الزراعـية.