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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 بالقاهرة اليوم

امتحانات
امتحانات

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني اليوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق  12/5/2022 ولمدة 6 أيام .


أما امتحان الصف الرابع الابتدائي فيبدأ يوم  الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس 12/5/2022
ولمدة 5 أيام ، وامتحانات النقل للتعليم الفني  ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 10/5  وحتى الخميس الموافق 26/5  ولمدة 15 يوما.

أما امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي والثاني الإعدادي العام والرياضي ستبدأ يوم السبت الموافق  14/5 وتنتهي امتحانات النقل الابتدائي 18/5 والثاني الاعدادي ينتهي 19/05 .,

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية و الصم والمكفوفين والإعدادية المهنية  يوم السبت الموافق 21/05  إلى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 6 أيام.

 اما امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي فستقام يومي الثلاثاء الموافق 19/4 والأربعاء الموافق 20/4 وامتحان التربية الرياضية نظري للصف الثالث الإعدادي للمدارس الرياضية يوم الثلاثاء 19/4.


أما امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع للصفوف النقل لجميع المراحل فتتم وفقا لظروف كل إدارة  تعليميه .


ويتم اعتماد جداول المدارس الخاصة وفقا لظروف وطبيعة كل مدرسه مع الالتزام بمواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني  والالتزام التام بجدول الصف الرابع الابتدائي والثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوي.


ويتم امتحان المجالات العملية(العملي) للإعدادية المهنية والمهنية للصم وضعاف السمع
يوم السبت 14/5 إلى يوم الاثنين 16/5.

وتستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي وفقا للخريطة الزمنية.

 

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية الـ33 التابعة لها ومدارسها استعدت لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني  نهاية العام الدراسي ( الدور الأول ) 2021/2022.

وتابع  محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية سير العمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك 
واستعدادات المدارس والادارات التعليمية للامتحانات مؤكدا أنه تم عمل نوبتجيات للعمال والأمن وفريق العمل لمتابعة المدارس والتأكد من سلامتها  .

وشدد مدير المديرية علي إجراءات الأمن والسلامه المهنية واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير اللجان  قبل الامتحان وبعد أداء الامتحان .


كما نوه إلى تعقيم لجان التصحيح والكنترولات والتزام الجميع بارتداء الكمامات وضبط النفس واحترام الآخر واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحان  والمتابعة الجيدة لأعمال الإمتحانات وسريتها مسئولية المدير العام والوكيل والقائمين عليها و مكافحة الغش,


كما حث أبنائه الطلبة علي الالتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسي .

القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني مديرية التربية والتعليم التعليم امتحانات

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