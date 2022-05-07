لطلاب الدراسات العليا.. جامعة حلوان تعلن عن منحة بجامعات المانيا

أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة " daad helmut schmidt scholarship“ بألمانيا للعام الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة مقدمة من مؤسسة DaaD للحصول على درجة الماجستير من ثماني جامعات ألمانية في التخصصات التالية "القانون - علم الاقتصاد - العلوم الاجتماعية - العلوم السياسية والإدارة العامة"، منوهة إلى أن المنحة تستمر لمدة سنتين.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية أنه على طلاب الدراسات العليا بكليات جامعة حلوان الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الاوراق المطلوبة في موعد أقصاه ٣١ يوليو ٢٠٢٢.



جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة جامعة حلوان ووزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، حيث مثل جامعة حلوان في توقيع الاتفاقية الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة ومثل وزارة الصحة والسكان الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي والمشرف العام علي أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وتم التوقيع بحضور الدكتور محمد عمارة وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سحر عبد المحسن وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد خضر عضو المكتب الفني لمساعد وزير الصحة والسكان.

حيث أشار الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلي أهمية هذه الاتفاقيات في توطيد أواصر التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وقد أشار الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان أن هذه الاتفاقية سوف تدعم خطة الوزارة لتدريب الصيادلة العاملين في وزارة الصحة وتعميم تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في مستشفيات مصر من خلال إنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية داخل كل مستشفي.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن الاتفاقية تتضمن مساهمة كلية الصيدلة في برامج التعليم المستمر داخل أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني وتدريب صيادلة وزارة الصحة والسكان في مختلف المجالات مثل الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، كما تتيح توفير فرص تدريب لطلاب كلية الصيدلة داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان.