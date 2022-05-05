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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سياحة وفنادق حلوان: امتحانات نهاية العام تبدأ 21 مايو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني  للعام ٢٠٢٢ وسط إجراءات احترازية من كورونا ، وقد بدأت الكليات في وضع جداول الامتحانات .

وأوضحت ادارة كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان أن الكلية قد انتهت من وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2021 /  2022، وأنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم  الاثنين 21 مايو ٢٠٢٢ لتنتهي 5 يونيو ٢٠٢٢

جدير بالذكر أنه قد أعلنت جامعة حلوان. عن بدء العودة للدراسة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر مباشرة بحيث تعود المحاضرات بنظام الاون لاين و الحضور بالجامعة .

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و قد أوضحت ادارة كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة عن عودة  المحاضرات بنظام الاون لاين ابتداء من يوم الجمعة ٦ مايو  لكافة فرق الكلية ، و عودة الدراسة بنظام الحضور بالجامعة السبت ٧ مايو  .

وأوضحت  الكلية ان هذه المواعيد تشمل طلاب الانتظام و الانتساب بمرحلة البكالريوس بكافة فرق الكلية .
 

جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان اخبار التعليم Jobs Education

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