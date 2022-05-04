الرقمنة في العالم المتقدم أبرزها..ننشر محاور المؤتمر العلمي للملكية الفكرية بجامعة حلوان

ينظم المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان المؤتمر العلمي الخامس بعنوان: “الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر: الدروس المستفادة من التجربة اليابانية”، برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد ومقرر عام المؤتمر.
وتتمثل محاور المؤتمر فى الآتى :
١- الرقمنة في العالم المتقدم ودورها في التقدم التكنولوجي والاقتصادي.
٢- حماية حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي.
٣- تحديات الملكية الفكرية في العالم الرقمي.
٤- هل نظم حماية الملكية الفكرية تتطلب التغيير بعد جائحة COVID 19.
٥- الملكية الفكرية والتحول الرقمي في التجربة اليابانية.
٦- حقوق الملكية الفكرية في التعلم عن بعد.
٧- مخاطر الاعتداء علي الملكية الفكرية عبر المنصات الرقمية.
٨- كيف ساهمت الملكية الفكرية في نهضة اليابان اقتصاديا.
٩- الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في مصر من منظور مقارن مع اليابانية.
١٠- طبيعة الملكية الفكرية في الرقمنة.
تبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 8 مايو 2022 بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان، وتعقد فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر يوم الاثنين 9 مايو2022 أون لاين.