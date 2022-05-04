الرقمنة في العالم المتقدم أبرزها..ننشر محاور المؤتمر العلمي للملكية الفكرية بجامعة حلوان

ينظم المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان المؤتمر العلمي الخامس بعنوان: “الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر: الدروس المستفادة من التجربة اليابانية”، برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد ومقرر عام المؤتمر.



وتتمثل محاور المؤتمر فى الآتى :

١- الرقمنة في العالم المتقدم ودورها في التقدم التكنولوجي والاقتصادي.

٢- حماية حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي.

٣- تحديات الملكية الفكرية في العالم الرقمي.

٤- هل نظم حماية الملكية الفكرية تتطلب التغيير بعد جائحة COVID 19.

٥- الملكية الفكرية والتحول الرقمي في التجربة اليابانية.

٦- حقوق الملكية الفكرية في التعلم عن بعد.

٧- مخاطر الاعتداء علي الملكية الفكرية عبر المنصات الرقمية.

٨- كيف ساهمت الملكية الفكرية في نهضة اليابان اقتصاديا.

٩- الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في مصر من منظور مقارن مع اليابانية.

١٠- طبيعة الملكية الفكرية في الرقمنة.

تبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 8 مايو 2022 بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان، وتعقد فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر يوم الاثنين 9 مايو2022 أون لاين.