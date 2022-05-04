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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الرقمنة في العالم المتقدم أبرزها..ننشر محاور المؤتمر العلمي للملكية الفكرية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان المؤتمر العلمي الخامس بعنوان: “الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر: الدروس المستفادة من التجربة اليابانية”، برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد ومقرر عام المؤتمر.


وتتمثل محاور المؤتمر فى الآتى :
١- الرقمنة في العالم المتقدم ودورها في التقدم التكنولوجي والاقتصادي.
٢- حماية حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي.
٣- تحديات الملكية الفكرية في العالم الرقمي.
٤- هل نظم حماية الملكية الفكرية تتطلب التغيير بعد جائحة COVID 19.
٥- الملكية الفكرية والتحول الرقمي في التجربة اليابانية.
٦- حقوق الملكية الفكرية في التعلم عن بعد.
٧- مخاطر الاعتداء علي الملكية الفكرية عبر المنصات الرقمية.
٨- كيف ساهمت الملكية الفكرية في نهضة اليابان اقتصاديا.
٩- الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في مصر من منظور مقارن مع اليابانية.
١٠-  طبيعة الملكية الفكرية في الرقمنة.

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تبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد  8 مايو 2022 بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان، وتعقد فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر يوم الاثنين 9 مايو2022 أون لاين. 

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