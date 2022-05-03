جامعة حلوان : نعمل علي تطوير منظومة التعليم من خلال برامج تدريبية

تطلق جامعة حلوان بصفة دورة دورات و برامج تدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس حرصا منها على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وذالك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

و أكدت الدكتورة منى ابو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة أن البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة من خلال المراكز المختلفة تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه .

وأوضحت ادارة جامعة حلوان ان خطة الدورات التدريبية بتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس خلال شهر مايو 2022 أون لاين وجاءت الخطة كالآتي:

⁦▫️⁩النشر العلمي الدولي وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والإثنين 15-16 مايو

⁦▫️⁩إدارة المراجع وأدوات البحث العلمي وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأربعاء والخميس 18-19 مايو .

⁦▫️⁩أخلاقيات البحث العلمي والنزاهة الأكاديمية

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 22-23 مايو .

⁦▫️⁩قواعد الترقيات والإعداد الجيد لملف الترقي وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 مايو

⁦▫️⁩القيادة الفعالة وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 29-30 مايو .

أما الدورات التى تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقا للإجراءات الاحترازية كالتالى:

⁦▫️⁩التفكير الإبداعي وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين 22-23 مايو .