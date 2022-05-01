عميد علوم حلوان: تحقيق التنمية والبحث عن الثروات أهم أهداف القمر الصناعي

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووكالة الفضاء المصرية ، بتوقيع وثيقة تسليم لعدد اثنين قمر صناعي تعليمي لجامعة حلوان بمعمل ابتكار الفضاء بكلية العلوم و كلية الهندسة، وبدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

وقال الدكتور عماد أبو الدهب عميد علوم حلوان أن لهذا القمر الصناعي التعليمي فوائد قصوى في التنمية من خلال البحث عن الثروات الدفينة بالأراضي المصرية، و تحقيق الأمان على الحدود المصرية بالاتجاهات المختلفة ومراقبة المياه الإقليمية، وفق اتجاه الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة في الاستفادة من كافة الوسائل الممكنة لحفظ الأمن والسلام الدولي.

وتعمل وزارة التعليم العالي خلال برنامج علوم الفضاء علي التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة في مجال الفضاء، وعقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطني، واستكمال قاعدة بيانات الباحثين والمتخصصين في مجالات الفضاء المختلفة.

كما تعمل علي بناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعي، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي .