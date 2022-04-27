الأحد.. جامعة حلوان تطلق المؤتمر العلمي الخامس

تستعد جامعة حلوان لعقد المؤتمر العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، بتنظيم المعهد القومي للملكية الفكرية تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

واعلنت الجامعة انه تبداء فاعليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 بقاعة الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان.

جدير بالذكر انه قد تم تسليم القمر الصناعي التعليمي الجامعي Space Keys لكلية الهندسة بحلوان في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الكلية ووكالة الفضاء المصرية وتم تركيبه بالمختبر الخاص به واختباره واجراء تشغيل مبدئى له استعدادا لاستخدامه فى اجراء تجارب وابحاث معملية فى مجال اتصالات وعلوم الفضاء من قبل الطلبة والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتم تسليم القمر الصناعي للكلية بحضور الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن رجب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور احمد صلاح رئيس قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، الدكتور جمال عبد الفصيل الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الدكتور سمير اليمانى الأستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، الدكتور احمد عبد الحليم الأستاذ المساعد بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، الأستاذ احمد سمير مدير عام الكلية.