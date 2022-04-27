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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. جامعة حلوان تطلق المؤتمر العلمي الخامس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد جامعة حلوان لعقد  المؤتمر العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، بتنظيم المعهد القومي للملكية الفكرية تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

واعلنت الجامعة انه تبداء فاعليات  المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد  الموافق 8 مايو 2022 بقاعة  الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان.

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العلاقات الدولية بحلوان: نعمل على تقديم كافة المعلومات الخاصة بالمنح للباحثين بالجامعة

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نائب رئيس جامعة حلوان: نعي أهمية تبادل الخبرات بين الباحثين وندعم ذلك

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رئيس جامعة حلوان : نعمل على دعم الباحثين المتقدمين للمنح الدولية

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جامعة حلوان تتسلم أول قمر صناعي تعليمي بكليتي العلوم والهندسة.. وتؤكد: نبذل أقصى جهد لتطوير مجال علوم الفضاء.. والهدف من البرنامج تحقيق التنمية والبحث عن الثروات الدفينة

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جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول إعداد القيادات .. أوائل مايو

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رئيس جامعة حلوان : نعمل على دعم الباحثين المتقدمين للمنح الدولية .. تفتح الباب لتبادل الخبرات

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منى أبو هشيمة: البرامج التدريبية ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية

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جامعة حلوان: برامج تدريبية شهرية لتطوير مهارات العاملين والقيادات

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حقوق حلوان تصدر مجلة للدراسات القانونية والاقتصادية.. تفاصيل

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انطلاق فعاليات ختام دورى جامعات مصر بمعهد إعداد القادة

جدير بالذكر انه قد  تم تسليم القمر الصناعي التعليمي الجامعي  Space Keys لكلية الهندسة بحلوان في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الكلية ووكالة الفضاء المصرية وتم تركيبه بالمختبر الخاص به واختباره واجراء تشغيل مبدئى له استعدادا لاستخدامه فى اجراء تجارب وابحاث معملية فى مجال اتصالات وعلوم الفضاء من قبل الطلبة والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتم تسليم القمر الصناعي للكلية بحضور الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن رجب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور احمد صلاح رئيس قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، الدكتور جمال عبد الفصيل الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الدكتور سمير اليمانى الأستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، الدكتور احمد عبد الحليم الأستاذ المساعد بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، الأستاذ احمد سمير مدير عام الكلية.

جامعة حلوان التحول الرقمي رئيس جامعة حلوان العملية التعليمية Jobs Education

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