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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان تصدر مجلة للدراسات القانونية والاقتصادية.. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

فعلت كلية الحقوق جامعة حلوان مجلة حقوق حلوان الإلكترونية للدراسات القانونية والاقتصادية وهي مجلة دورية علمية محکمة نصف سنوية، تصدر عن کلية الحقوق جامعة حلوان، وتعنى بنشر الإنتاج العلمي المتميز للباحثين. تصدر باللغة العربية، ويجوز نشر بعض الموضوعات بها بلغة أجنبية (فرنسية أو إنجليزية).


ويمكن للراغبين في متابعة المجلة والاطلاع علي موضوعاتها الدخول على الرابط التالي:
https://mklse.journals.ekb.eg/


وتعد مجلة "حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية " متخصصة في نشر البحوث الخاصة بقطاع القانون والاقتصاد.

وتصدر مجلة "حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية" بشکل دوري، ولها هيئة علمية فاعلة تشرف على عملها، وتشمل مجموعة کبيرة من أفضل الأساتذة المتخصصين في المجال القانونى والاقتصادي. کما تستعين بخبرات أفضل الأساتذة المتخصصين من الجامعات المصرية والعربية، لتحکيم البحوث الواردة إلى المجلة.

تستند مجلة "حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية" إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، وترحب المجلة بإسهامات شباب الباحثين من مصر وأرجاء الوطن العربي کافة.

وتعد المجلة غير مسئولة عن النتائج والتوصيات والأراء التى تتضمنها البحوث والدراسات المنشورة بالمجلة، وإنما هى تحت المسئولية الکاملة لأصحابها.

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جدير بالذكر أنه قام وفد من الجامعة الوطنية الكورية للتراث الثقافي، بعمل زيارة تمهيدية لعقد بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان، وترأس الوفد الدكتور KIM Youngmo رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور Kim youngiae مدير المركز الدولي لتعليم التراث بالجامعة الكوريه ،و الاساتذه بالجامعه الدكتور  Kyungmin LHO والدكتور.Yi Kisung.

كما حضر كل من  الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية،  الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، و الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، و الدكتور أحمد حسني رضوان وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة سحر خليل الأستاذ بكلية التربية الفنية.

ياتي ذلك في إطار توطيد سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعة الوطنية الكورية للتراث الثقافي، وتحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبتنسيق الدكتورة رشا مطاوع مدير مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي بالجامعة.

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