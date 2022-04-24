رئيس جامعة حلوان : نحرص علي تشجيع الموهوبين وندعمهم

صرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، على حرص جامعة حلوان على دعم ورعاية الموهوبين من الطلاب وتشجيع المواهب الفنية، موضحا أن الجامعة دائما تحفز الطلاب على الإبداع في المجالات الفنية، والتي تسهم في إثراء الروح والوجدان لدى الطلاب إلي جانب تعزيز الذوق العام .

وأشار مهدي ، إلي أن الجامعة تعمل علي توفير الادوات اللازمة لتنمية مهاراتهم ، ومتابعة الاساتذة لاعمال الطلاب و توجيههم نحو الاتجاه الصحيح .

جدير بالذكر انه قد نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وتحت إشراف د.على أبو المجد، ود.نجوان أنيس عبد العزيز، معرضا لطلاب وطالبات الفرقة الرابعة بالكلية حيث ضم المعرض ٣٨ عملا نسجيا يوضح بعض المهارات الفكرية والفنية والتطبيقية لطلاب التربية الفنية في تناول موضوعات مختلفة من التراث والطبيعة واشكال البورترية.

وقد تم تنفيذ الأعمال الفنية من خلال مجموعة متنوعة من التراكيب المبردية والتقنيات النسجية التي تحمل أبعاد جمالية، وقد انتقي الطلاب من الخامات ما يتناسب مع ترجمة فكرتهم واشتملت الأعمال على خامات متنوعة منها الاصواف الصناعية، الأقطان ، والخيوط الزخرفية وغيرها، بإيقاعات لونية وتأثيرات ملمسية محققين ثراءا فنيا وتشكيليا بالمشغولة النسجية.